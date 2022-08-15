كريستال بالاس يحرج ليفربول ويجبره على التعادل

انتهت المباراة الصعبة بين ليفربول وضيفه كريستال بالاس بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله على ملعب آنفيلد اليوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ).

وكان صاحب الضيافة يمني النفس في تحقيق الانتصار بعد تعادله في الجولة الأولى مع فولهام بنتيجة 2-2.

لكن الفريق اللندني بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريك فييرا أبى أن يكون فريسة سهلة ليفتتح التسجيل عن طريق نجمه ويلفريد زاها في الدقيقة 32.

وشهدت الدقيقة 57 تحولاً مثيراً حين اعتدى الأوروغوياني داروين نونيز على أحد مدافعي بالاس ليتلقى البطاقة الحمراء مباشرة ويكمل زملاؤه ما تبقى من دقائق بنقصٍ عددي.

ورغم النقص العددي، نجح النجم الكولومبي لويس دياز في إدراك التعادل بتسديدة مميزة في الدقيقة 61.

ومع مرور الدقائق المتبقية لم تتغير النتيجة رغم بعض الفرص التي سنحت للطرفين.

ليفربول يتعادل في أول مباراتين

بهذه النتيجة، رفع فريق المدرب يورغن كلوب رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

أما كريستال بالاس فجمع نقطته الأولى هذا الموسم ليجد نفسه في المركز السادس عشر.