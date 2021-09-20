كريستيانو رونالدو يدعم لاعب كرة قدم يحارب الموت

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد دعمه للاعب كرة القدم داني هودجسون الذي يحارب من أجل حياته.

ويلعب هودجسون مع فريق جوندالوب ضمن دوري جنوب أستراليا الممتاز، وقد دخل المستشفى بعد تعرضه لهجوم في الرابع من الشهر الجاري.

وخضع اللاعب لجراحة عاجلة بعدما وضعه الأطباء في غيبوبة مستحثة، ويتواجد حالياً في العناية الحثيثة نظراً لحالته الصحية الخطيرة.

وأتم هودجسون عامه الـ 26 أمس الأحد، وأرسل له رونالدو مقطع فيديو خاص بهذه المناسبة.

وقال البرتغالي في الفيديو: "مرحباً داني، سمعت للتو عما حصل معك، أتمنى لك التعافي سريعاً.

"وأدعوك لحضور أحد مبارياتنا في مانشستر، لتتعافى سريعاً يا صديقي، رافقتك السلامة."

يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل هدفاً في اللقاء الذي فاز فيه مانشستر يونايتد أمس على مستضيفه ويست هام بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في 3 مباريات خاضها حتى الآن هذا الموسم مع الشياطين الحمر.