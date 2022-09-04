كريم بنزيمة يوقف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجىء

أوقف النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تويتر" بصورة مفاجئة دون الكشف عن السبب.

وتوقع بعض المتابعون أن هذا الإيقاف سيكون مؤقتاً، فيما ذهب آخرون للإشارة إلى اختراق حسابي الهداف جزائري الأصل.

ولم يعد المعجبون بنجم الهجوم قادرين على زيارة حسابيه بعد المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على ضيفه بيتيس بهدفين لهدف أمس السبت ضمن الدوري الإسباني.

لماذا أغلق بنزيمة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؟

وقال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن بنزيمة قرر إغلاق حساباته كونه يشعر بالتعب ويريد أن يأخذ قسطاً من الراحة بعيداً عن أي عوامل قد تشتت انتباهه مثل التعليقات السلبية وما إلى ذلك.

كما يرغب النجم المخضرم في التركيز على ما يقدمه في الملعب نظراً لتراجع مردوده خلال الأيام الأخيرة.