كلايفرت يتولى إدارة أكاديمية لا ماسيا في برشلونة

تم تعيين باتريك كلايفرت المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون للإشراف على أكاديمية برشلونة (لا ماسيا)، بدءاً من الموسم الجديد.

وتوصل كلايفرت (43 عاماً) لاتفاق مع على إدارة لا ماسيا لمدة عامين، وهي الفترة المتبقية من رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو للنادي.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا أن بيب سيغورا، المدير الرياضي للبارسا، سيغادر كامب ناو بصفة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وهناك عدة أسباب لاتخاذ هذا القرار، لكن يبدو أن السبب الأقرب هو تعيين كلايفرت مديراً جديداً لـ لا ماسيا.

وأشارت إلى أن الاتفاق على إنهاء ارتباط سيغورا ببرشلونة قد اكتمل، رغم أنه لا زال يفتقر للتوقيعات الرسمية.

ورغم تواجد بارتوميو حالياً في اليابان، لكنه منح موافقته على مغادرة سيغورا، ويمكن تفعيل ذلك دون حضوره.