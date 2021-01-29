كلوب: إصابة ماتيب خطيرة وخط الدفاع بحاجة للتعزيز

تعرض المدرب يورغن كلوب لصدمة جديدة مع ليفربول، بعد إصابة المدافع جويل ماتيب خلال مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي.

ليفربول نجح في كسر نحسه على مستوى النتائج، بالفوز على الفريق اللندني 3-1، لكن هناك بعض الأنباء السيئة للريدز وجماهيره.

تعرض فابينيو لإصابة قبل اللقاء وسط غموض حول مصيره، كما تم استبدال ماتيب بين الشوطين.

وقال كلوب عن المدافع الكاميروني بعد المباراة: "لديه مشكلة في أربطة الكاحل تبدو خطيرة".

وهو ما أكدته صحيفة "تايمز" البريطانية، حيث أشارت إلى إصابة ماتيب بقطع في أربطة الكاحل، وهو ما يعني غيابه لفترة طويلة.

وعن إمكانية التعاقد مع مدافع جديد قال كلوب: "بالطبع نفكر في الأمر الآن، لكن الموقف يتعلق بفعل الشيء الصحيح، أنا لست انتقائياً لكننا بحاجة للعثور على المدافع المناسب.

"لدينا لاعبون، لكن ليس بالشكل الكافي في الخط الخلفي، ما يحدث في هذا المركز أمر لا يصدق حقاً".

يذكر أن ليفربول يخوض الموسم الحالي دون خدمات الثنائي جو غوميز وفيرجيل فان دايك، حيث من المقرر غيابهما حتى نهاية الموسم.