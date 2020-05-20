كلوب: الأوضاع آمنة لعودة الدوري الإنجليزي

يؤمن يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن الأوضاع أصبحت آمنة بالشكل الكافي، من أجل عودة الدوري الإنجليزي من جديد، رغم ظهور عينات إيجابية لفيروس كورونا بين اللاعبين.

عادت أندية البريميير ليغ للتدريبات هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مارس الماضي، بعد التصويت بالإجماع على استكمال النشاط الرياضي، مع إجراء الفحوصات الطبية على الجميع، والتي أسفرت عن ظهور 6 حالات إيجابية في 3 أندية.

وقال كلوب عن رأيه في عودة النشاط: "الوضع آمن الآن، لا يريد أحد تعريض حياة الآخرين للخطر، لكن حسب معلوماتنا أن اللاعبين في أمان للمشاركة في المباريات.

"التحليل المنتظم هو الحل، مثلما حدث في ألمانيا، ظهرت 10 حالات أو 12 ومع ذلك عادوا للعب مرة أخرى، وهذا ما يؤك قدرتنا على تكوين بيئة مناسبة بدون مخاطر.

"اقتراب عودة كرة القدم من جديد، من العناصر المهمة جداً في المجمتع الآن، وسيؤثر بشكل إيجابي على الناس بشكل عام، لكن يجب أن تتم الأمور بشكل تدريجي.

"أشعر بسعادة كبيرة وكأني على سطح القمر بعد العودة للتدريبات من جديدة، الأمر الآن لا يتعلق بتحقيق الفوز في مباراتين لحصد لقب البريميير ليغ، بل نرغب في تقديم أفضل كرة قدم ممكنة، أقوى حتى من الفرص التي تقاتل على الاستمرار في البطولة أو التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وتأتي تصريحات كلوب، رغم مخاوف بعض اللاعبين من عودة النشاط وتعرضهم للإصابة والإضرار بعائلاتهم، وكان آخرهم تروي ديني مهاجم واتفورد وداني روز مدافع توتنهام المعار لنيوكاسل يونايتد.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، بعد 29 مرحلة.