كلوب: الجيد بمواجهة برشلونة أن ليفربول لن يكون المفضل للفوز

يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول أن أكثر ما يميز مواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هو أن فريقه لن يكون الطرف المرشح للتأهل.

ويتطلع الريدز لبلوغ النهائي للموسم الثاني على التوالي، إلا أن عليهم تجاوز عقبة البارسا الذي يعتبره الكثيرون الأفضل في أوروبا حالياً.

بدوره، يترقب كلوب التحدي الذي سيشكله برشلونة بعدما سبق له مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في السابق.

وقال الألماني: "سبق لي مواجهة ريال مدريد عدة مرات، لكني سأواجه برشلونة للمرة الأولى.

"الجميل في الأمر أننا لن ندخل اللقاء ونحن المفضلون، وذلك سيمنحنا المزيد من الحرية لتجربة أمور جديدة، رغم أني لم أضع أفكاراً بعد لهذه المواجهة".

يذكر أن ليفربول ينافس محلياً أيضاً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أن الأسابيع القادمة ستكون حافلة بالضغوطات على الفريق ومدربه.