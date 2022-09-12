كلوب: الخسارة أمام نابولي الأسوأ لي مع ليفربول

يرى المدير الفني الألماني يورغن كلوب أن سقوط ليفربول الكارثي أمام نابولي بنتيجة 4-1 كان الأسوأ له منذ إشرافه على تدريب الفريق الإنجليزي منذ عام 2015.

وجاءت هذه الخسارة الموجعة في مستهل مشوار الريدز في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

واستغل الألماني الأيام الأخيرة في مراجعة اللقاء للوقوف مع لاعبيه على الأخطاء الكارثية التي تم ارتكابها أمام البارتينوبي.

ماذا قال كلوب عن خسارة ليفربول أمام نابولي؟

وقال كلوب في تصريحات إعلامية: "اجتمعنا مع اللاعبين، شاهدت تسجيلاً للمباراة التي كانت مرعبة بصراحة، إنها الأسوأ منذ قدومي إلى هنا.

"كيف تحصل على الثقة في كرة القدم؟ يبدأ الأمر من كيفية دفاعك، وهذا ما يتوجب علينا فعله، حصولنا على الزخم سيسمح لنا بلعب كرة القدم."

يذكر أن ليفربول يستضيف أياكس غداً الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.