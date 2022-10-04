  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. كلوب بروج يضاعف محن أتلتيكو مدريد ويهزمه بهدفين

كلوب بروج يضاعف محن أتلتيكو مدريد ويهزمه بهدفين

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:01
بروج يصعق أتلتيكو مدريد (المصدر: أ ف ب)
بروج يصعق أتلتيكو مدريد (المصدر: أ ف ب)

ضاعف كلوب بروج البلجيكي محن ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وتغلب عليه بنتيجة 2-0 اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب جان برايدال لحساب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

حمل هدفا المباراة توقيعي كمال سواه وفيران جوتغلا في الدقيقتين 36 و 62 على الترتيب.

وضمن المجموعة نفسها، فاز بورتو البرتغالي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين نظيفين.

بروج يحلق في الصدارة و أتلتيكو مدريد يتراجع إلى المركز الرابع

بهاتين النتيجتين، رفع بروج رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو عند 3 نقاط ليجد نفسه في المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف عن بورتو وليفركوزن.

كلمات دالة:كلوب بروجأتلتيكو مدريددوري أبطال أوروبا

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...