كلوب بروج يضاعف محن أتلتيكو مدريد ويهزمه بهدفين

ضاعف كلوب بروج البلجيكي محن ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وتغلب عليه بنتيجة 2-0 اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب جان برايدال لحساب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.
حمل هدفا المباراة توقيعي كمال سواه وفيران جوتغلا في الدقيقتين 36 و 62 على الترتيب.
وضمن المجموعة نفسها، فاز بورتو البرتغالي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين نظيفين.
بروج يحلق في الصدارة و أتلتيكو مدريد يتراجع إلى المركز الرابع
بهاتين النتيجتين، رفع بروج رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.
في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو عند 3 نقاط ليجد نفسه في المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف عن بورتو وليفركوزن.
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