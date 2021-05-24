كلوب عن فاينالدوم: خسرت لاعباً رائعاً وصديقاً عزيزاً

أبدى يورغن كلوب مدرب ليفربول أسفه وحزنه الشديدين لرحيل جورجينيو فاينالدوم نجم خط وسط الفريق في يونيو القادم.

وتساءل الألماني في تصريحاته عقب فوز الريدز 2-0 على كريستال بالاس ضمن المرحلة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي، قائلاً: "من أين أبدأ الحديث عن فاينالدوم؟ التقيت به أول مرة في صالون منزلي لأني كنت أريد رؤيته والحديث معه، ومن الوهلة الأولى تفاهمنا سريعا، إنه إنسان رقيق جداً وذكي للغاية ومنفتح بشدة على الآخرين، ولم يتغير مطلقاً طوال السنوات التي أمضاها معنا، بل تحسن كثيراً.

"نعم، أنا متأثر للغاية لأني أخسر صديقاً حقيقياً وإنساناً رائعاً، سأفتقده بشدة، لكن هذا هو الحال دائماً في كرة القدم، فمثل هذه الأمور تحدث، وعادة ما لا تكون لطيفة، لكنها طبيعية.

"أنا متأكد أنه سيجد مكاناً عبقرياً يلعب له، وسيتصل بي كل فريق مهتم بالحصول على خدماته، لكي يسألني عنه، وسيتنافسون على التعاقد معه، هذا أمر مؤكد.

وكتب كلوب عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: "إنها لحظة عاطفية حقاً بالنسبة لي الآن، لكني سعيد على أية حال بأن ليفربول حصل على المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال".

وفي سياق متصل، أكد الدولي الهولندي أنه لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن، وإن كانت بعض الأنباء ربطته بالانتقال إلى برشلونة.

وعن النادي وجماهيره وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، قال فاينالدوم: "أظهروا لي جميعاً هنا في آنفيلد حباً كبيراً على امتداد خمس سنوات أمضيتها معهم".

يذكر أن فاينالدوم المولود في 11 نوفمبر1990 (30 عاماً) بدأ مسيرته الاحترافية مع فاينورد 2007، ثم انتقل إلى آيندهوفن 2015، وبعدها شد الرحال إلى إنجلترا واستقر به المقام في ليفربول عام 2016.