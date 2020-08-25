كلوب: فليك محظوظ وبايرن ميونيخ الأحق بدوري الأبطال

أشاد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بفوز بايرن ميونيخ ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الألماني وأكد خلالها أن بايرن كان الأحق باللقب في ظل وجود هانزي فليك مديراً فنياً للفريق.

وقال كلوب: "الأمر سيكون في منتهى الصعوبة أن يصنع فليك المزيد من التاريخ خلال ثمانية أشهر فقط.

"كان محظوظًا بما فيه الكفاية ليكون المدرب المساعد في بايرن ميونيخ بوجود نيكو كوفاتش، وهو ما سمح له بالاستمرار.

"وصل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ النهائي ولديهما أفضل فريقين في البطولة، لكن فريق فليك كان يريد الفوز باللقب أكثر وعملوا بطريقة رائعة.

"كان بايرن ميونيخ محظوظاً لأنه لم يكن في حاجة للكثير من الأمور من أجل الفوز، لذلك أيضاً كانوا الأحق بالبطولة".

يذكر أن بايرن ميونيخ حقق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الأحد الماضي على حساب باريس سان جيرمان بعد التفوق عليه بهدف نظيف.