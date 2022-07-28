كلوب: فيرمينو قلب وروح ليفربول

رد المدرب الألماني يورغن كلوب على التقارير التي ربطت الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو نجم ليفربول بالانتقال إلى يوفنتوس هذا الصيف سريعاً.

وقال المدير الفني في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس قبل يومين من مواجهة مانشستر سيتي على لقب درع المجتمع: "بوبي (يقصد فيرمينو) مهم جداً بالنسبة لنا.

"إنه قلب وروح الفريق، السبب الرئيسي وراء طريقة لعبنا المواسم الماضية هو بوبي.

"لذلك أنا في غاية السعادة لأنه يستطيع المشاركة معنا في التدريبات الاستعدادية للموسم الجديد.

"كل شيء يبدو جيداً، لذلك أنا في أفضل حال، بالنسبة لي لا شكوك البتة حول جودته، لنرى ما سيحصل، بالنسبة لي اعتبره لاعباً أساسياً."

يذكر أن شائعات أشارت في الساعات الماضية إلى تفكير المهاجم صاحب الثلاثين عاماً بالرحيل عن ليفربول بحثاً عن فرصاً أكبر للمشاركة باستمرار في ظل المنافسة المحتدمة في خط الريدز الأمامي حالياً.