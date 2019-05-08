كلوب: لا أستطيع تفسير ما حدث في آنفيلد

أشاد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول بأداء لاعبيه بعد تغلبهم على برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية عقب المباراة: "لا أعرف ما حدث في آنفيلد، ما زلت لا أجد كلمة مناسبة لوصف ما حدث، فما بالكم بشرح مجريات اللقاء.

"يتعلق الأمر بالروح التنافسية للاعبين، لكي أكون صادقاً فإن الأمر لا علاقة له بالخطط والفنيات، كنت صريحاً مع اللاعبين قبل المباراة وأخبرتهم أننا بصدد مهمة مستحيلة.

"لدي عمالقة على المستوى الذهني في الفريق، رغم العراقيل التي نقابلها وجدت زمرة من اللاعبين قادرة على تقديم كل شيء".

وحقق ليفربول عودة "ريمونتادا" تاريخية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في كامب ناو ذهاباً، بفضل ثنائيتي ديفوك أوريغي وفينالدوم، في لقاء غاب عنه النجم المصري محمد صلاح وفيرمينو وكيتا.