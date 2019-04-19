كلوب لا يخشى إرهاق لاعبي ليفربول

يثق يورغن كلوب مدرب ليفربول في قدرة لاعبيه على التعافي بالقدر الكافي وتجنب الإرهاق، عقب المشاركة الأوروبية والتركيز على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل ليفربول، الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على مستضيفه بورتو الأربعاء الماضي، صراعه مع مانشستر سيتي على اللقب المحلي عندما يواجه مستضيفه كارديف سيتي‭ ‬يوم الأحد.

ويلتقي سيتي، الذي خاض مباراة أقل من ليفربول، مع توتنهام هوتسبير للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين يوم السبت.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ”لا نزال ننافس في دوري الأبطال والدوري الممتاز ولا نشعر بالإرهاق. التدريب بات أقل قوة لأننا لسنا بحاجة لبذل المزيد من الجهد. اللاعبون يدركون ما يفعلون. سنخوض تدريباً خفيفاً غداُ ثم نتوجه إلى كارديف. علينا الفوز بكافة مبارياتنا المقبلة وكذلك في دوري الأبطال. لم يتغير شيء منذ يوليو الماضي. بلغنا مرحلة متقدمة من البطولتين ونريد الفوز باللقبين“.

وعقب زيارة عاصمة ويلز سيستعد ليفربول لمواجهة اثنين من أندية النصف الأدنى من الجدول هما هادرسفيلد تاون ونيوكاسل يونايتد ثم مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال المدرب الألماني أن لاعبيه استفادوا من تجربة بلوغ نهائي دوري الأبطال واحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الموسم الماضي ويستطيعون التعامل مع الأمر مع ختام موسم مثير آخر.

وأضاف: ”لم يعد تحدياً لأننا اعتدنا على الأمر. برشلونة؟ قبلها سنواجه كارديف وهادرسفيلد في مباريات تحمل ذات الأهمية بالنسبة لنا مثل ما يليها“.

وأبدى كلوب سعادته بعودة المدافع جو غوميز من الإصابة ومشاركته أمام بورتو بينما قد يشارك لاعب الوسط أليكس أوكسلايد-تشايمبرلين في بعض المباريات قبل نهاية الموسم عقب تعافيه من إصابة خطيرة في ركبته.

وقال كلوب: ”جو ظهر بشكل جيد. خاض نحو 15 أو 20 دقيقة. هل سيبدأ؟ لا أدري لدينا العديد من اللاعبين. من الجيد استعادته وكذلك أوكسلايد. طالما يؤدي بقية اللاعبين المطلوب منهم سيستمرون لكن من الجيد للغاية استعادة المصابين“.

ويأمل كارديف في مواصلة انتصاراته عقب الفوز على منافسه على الهبوط برايتون أند هوف ألبيون يوم الثلاثاء الماضي لينعش آماله في البقاء بالدوري.