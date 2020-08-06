كلوب يتعهد بموسم قادم مميز لليفربول

قدم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز موسماً محلياً استثنائياً سيبقى راسخاً في الذاكرة، لكونه حصد اللقب الأغلى بعد 30 عاماً، لكن رحلة الفريق تخللتها مطبات في آخر مشوار له في الدوري وأوروبياً أيضاً باعتباره غادر المسابقة التي حصد لقبها الموسم الماضي مبكراً.

والأكيد أن العلامة الفارقة في مسيرة هذا النادي مع الألقاب يدعمها الرصيد البشري الهائل الذي يمتلكه، (من لاعبين مميزين وذوي خبرة عالية زيادة على تعاقده مع بعض العناصر الشابة الواعدة مؤخراً)، إضافة إلى المدرب الكفء المتواجد على رأسه، يوغن كلوب الذي حصد جائزة أفضل مدير فني للدوري الإنجليزي بشهادة أليكس فيرغسون.

وأكد كلوب أن الأسبوع الذي يقضيه الريدز في معسكر خارجي قبل بداية الموسم يلعب دوراً كبيراً في المستوى الذي يظهر عليه الفريق فيما بعد.

وأصبحت رحلة ليفربول إلى مدينة إيفيان الفرنسية بالقرب من الحدود السويسرية عادة سنوية للريدز قبل انطلاق الموسم.

وأوضح كلوب مدى قيمة هذه الرحلة التي كانت في الماضي وستستمر في المستقبل.

يعمل مدرب بوروسيا دورتموند السابق على تحضير لاعبيه نفسياً لبداية موسم قوية كان قد علق عليها مع نهاية هذا الموسم بعد رفع اللقب.

وأقر مدرب الريدز حينها بأن الموسم القادم للدوري الإنجليزي سيكون مختلفاً وينتظر بزوغ فرق جديدة قادرة على مقارعة فريقه ومانشستر سيتي.

وقال المدير الفني الألماني في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليفربول إيكو”: “الشيء الأكثر أهمية هو أنك تنمي قدراتك البدنية لموسم طويل، فخلال الموسم علينا فقط الاستعداد للمباريات، ليس هناك الكثير من الوقت للتدريب”.

وأضاف: “إيفيان مهمة للغاية، نحن نتطلع إليها، النتائج الجيدة في فترة ما قبل الموسم تساعد على بناء الثقة، لكن هذا ليس أهم شيء، كان من الواضح دائماً أن معسكر إيفيان سيكون أهم أسبوع في الموسم”.

ويذكر أن ليفربول نجح هذا الموسم في تحقيق لقب البريميير ليغ للمرة الـ 19 في تاريخه والأولى منذ 30 عاماً.

جاء هذا التتويج محملاً بآمال عريضة بأن يظل ليفربول مراهناً حقيقياً على اللقب كل عام، لكن محللين رياضيين يؤكدون صعوبة هذه المهمة خصوصاً في الدوري الممتاز الذي لا يعترف بترتيب وتواضع هذا الفريق أو ذاك وغيرها من التقييمات الموغلة في الانطباعية.

بعد حوالي 10 سنوات من استحواذ مجموعة فينواي سبورتس على ليفربول، قال المالك جون هنري أنه لا يمكن أن يشعر بفخر أكبر من ذلك بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج ليفربول بلقب الدوري في يونيو قبل سبع مراحل من النهاية بعدما توقف الموسم حوالي 3 أشهر بسبب جائحة كوفيد – 19.

وتحت قيادة كلوب، توج ليفربول أيضاً بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن هنري قال أن الحصول على لقب الدوري المحلي للمرة 19 يعد بمثابة تتويج للجهود.

وقال هنري لموقع النادي: “مر وقت طويل. أريد فقط أن أقول للمشجعين أنكم انتظرتم طويلاً من أجل ذلك، هذا يجعلنا نشعر بأنها بمثابة الهدية المستمرة في العطاء”. وأضاف “في كل يوم أستيقظ فيه، أفكر مباشرة أننا فزنا أخيرا باللقب في إنجلترا”.

واستحوذت مجموعة فينواي سبورتس بقيادة هنري على ليفربول في أكتوبر 2010، وأشاد المالك بدور المدرب كلوب في النجاح.

وقال هنري رجل الأعمال الأميركي البالغ عمره 70 عاماً: “يمكنني الحديث طويلاً عن دور يورغن وحماسه الذي يؤثر علينا جميعاً بشكل إيجابي كل يوم”.

وصنع كلوب اسماً كبيراً مع ليفربول في السنوات الماضية، باعتراف الكثير من المدربين العمالقة الذين أشادوا بالتغييرات الجذرية التي أدخلها الألماني منذ توليه المقاليد الفنية للريدز.

وأكد: “لكني أعتقد أن الشيء المهم هو أنه يملك الإصرار كل يوم على القيام بالشيء الصحيح، سواء فيما يتعلق بما يحدث في الملعب، أو فيما يتعلق بنظام التغذية في النادي”.

يبقى الأمل معلقاً على ليفربول لتقديم موسم مثالي آخر، لكن المستوى الذي أظهرته بعض الفرق خلال النصف الثاني من الموسم الحالي ينبئ بمنافسة شرسة على نسخة الدوري الممتاز القادمة.