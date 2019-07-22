كلوب يتوقع عودة قوية لصلاح

أكد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الاثنين، أن النجم محمد صلاح سيعود إلى تدريبات الريدز خلال أسبوع في حالة بدنية جيدة.

وقال كلوب في تصريحات رسمية لموقع ناديه: "محمد صلاح في عطلة حالية لكنه يقوم ببرنامج تدريبي خاص يشرف عليه مدربي النادي، لذلك سينضم إلينا في معسكر فرنسا القادم وهو في حالة مميزة".

ومن المتوقع أن يعود كلاً من صلاح وآليسون بيكر وروبرتو فيرمينو إلى تدريبات ليفربول خلال الأيام القادمة، بعد مشاركة الثلاثي في بطولتي أمم إفريقيا وكوبا أميركا مؤخراً.

يذكر أن ساديو ماني سيكون آخر المنضمين لمعسكر ليفربول، بسبب وصوله مع منتخب بلاده السنغال إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.