كلوب يخشى أن يصبح مانشستر سيتي أكثر قوة الموسم القادم

أعرب يورغن كلوب مدرب ليفربول عن خشيته من أن يصبح مانشستر سيتي الذي بات على مشارف الفوز بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم أكثر قوة الموسم المقبل.

وبات فريق المدرب بيب غوارديولا، قاب قوسين من استعادة اللقب الذي فاز به الريدز الموسم الماضي.

وظفر سيتي هذا الموسم بكأس رابطة الأندية، ويسعى لخوض أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على مستضيفه باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب نصف النهائي.

والمفارقة أن ليفربول قد يحسم اللقب لصالح سيتي، بعد فوز الأخير على كريستال بالاس أمس، وفاز رجال كلوب على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني اليوم.

وبعد تأخره كثيراً عن سيتي خلال حملة دفاع عن اللقب تعرقلت جراء كثرة الإصابات، لا يتوقع كلوب أن تكون الأمور أسهل الموسم المقبل، خصوصاً مع تحسن مستوى مانشستر يونايتد وتشيلسي أيضاً.

وقال كلوب، «نحن مسؤولون عن الأشياء التي تحدث لنا، كنا حاضرين باستمرار في مباريات نصف النهائي خلال السنوات القليلة الماضية، ونقاتل من أجل ألقاب الدوري».

وأضاف: «يستحق سيتي الوضع الذي هو فيه. هذه كرة القدم، هذا عادل. فازوا بالعديد من المباريات.

«سنواجههم مرة أخرى الموسم المقبل، لكن هذا الموسم لا يمكننا سوى إنهاء موسمنا بأفضل ما يمكن، ليس لدينا علاقة بالأدوار نصف النهائية والنهائية».

ويلتقي ليفربول سادس الترتيب، مع يونايتد اليوم بحثاً عن فوزه الأول على ملعب أولد ترافورد منذ سبع سنوات.

ورغم ذلك، فإن الفوز أمر ضروري إذا أراد الريدز الإبقاء على آمالهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما أقر كلوب بأن الأمور ستزداد صعوبة في الموسم القادم.

وقال: «الأمر يصبح دائماً أكثر صعوبة لأن سيتي لا يتوقف أبداً. هذا واضح، لم يتوقفوا ولن يتوقفوا.

«يونايتد قادم بالتأكيد، يمكن للجميع رؤية ذلك. من الواضح أن تشيلسي في موقع رائع، فريق كبير، ورث توماس (توخيل) هدية ويمكنك أن ترى أنها جيدة حقاً، لذلك لن يصبح الأمر أسهل.

«نحن لا نتحدث فقط عن سيتي، ستكون هناك فرق أخرى بالتأكيد. علينا التعامل معها، لكنها لا تزال تحت الرادار مثل ليستر».

وختم بالقول: «لا أحد يجب أن يشطب توتنهام أو آرسنال. من الواضح أن ويست هام يطير الآن. فكيف يمكن أن تصبح الأمور أسهل؟ التهديد لا يأتي من مانشستر سيتي فقط».