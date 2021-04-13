كلوب يريد موهبة برشلونة في ليفربول

أكدت تقارير أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يرغب في ضم بيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) نجم برشلونة لتعزيز صفوف الريدز، خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن الألماني يريد ضم النجم الشاب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي شارك في 44 مباراة بقميص البارسا، وقدم مستويات مميزة في عامه الأول مع الفريق.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة تعاقد مع بيدري في صيف 2019 مقابل 5 ملايين يورو، وظل لمدة موسم مع لاس بالماس على سبيل الإعارة، وانضم مطلع الموسم الحالي لتشكيلة المدرب رونالد كومان، ويمتلك شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 400 مليون يورو.

وقالت أن جوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد - القديم، أبدى إعجابه بأداء بيدري، ولا ينوي السماح برحيله في الصيف.

وكشفت أن بايرن ميونيخ قدم عرضاً بقيمة 40 مليون يورو لضم بيدري الصيف الماضي، قبل الالتحاق ببرشلونة، لكن الأخير رفض عرض بطل الدوري الألماني.