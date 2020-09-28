كلوب يسعى للثأر من آرتيتا

يلتقي ليفربول اليوم الاثنين بمنافسه آرسنال، في قمة مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد ليفربول وآرسنال في المركزين الثالث والرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ست نقاط، وإذا نجح أحد الفريقان في الفوز، فسيتواجد في صدارة البريميير ليغ بجانب إيفرتون صاحب التسع نقاط.

ويدخل يورغن كلوب مدرب ليفربول المباراة، وعينه فقط على تحقيق الانتصار على ملعب آنفيلد أمام الغانرز لأكثر من سبب، منهم بالتأكيد تواجد ميكيل آرتيتا على رأس الجهاز الفني للغانرز.

بجانب أهمية نقاط المباراة الثلاث بالنسبة لليفربول في صراع الاحتفاظ ببطولة الدوري الإنجليزي الذي حققها الريدز في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 30 عاماً، يرغب كلوب في الثأر من عقدته المتمثلة بآرتيتا.

خاض كلوب حتى الآن أمام الإسباني مباراتين، إحداهما في الدوري الإنجليزي، والأخرى بكأس الدرع الخيرية.

ونجح آرتيتا في الفوز في كليهما، الأولى بهدفين لهدف، والأخرى بركلات الترجيح.