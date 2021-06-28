كلوب يشعل مواجهة إنجلترا وألمانيا في يورو 2020

أشعل يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مواجهة منتخب بلاده الألماني مع نظيره الإنجليزي في بطولة يورو 2020، بتعليق قوي.

ويحل منتخب الماكينات الألمانية ضيفاً على نظيره الإنجليزي غداً الثلاثاء على ملعب ويمبلي في قمة مباريات ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

وصل منتخب إنجلترا إلى ثمن النهائي بعدما تصدر مجموعته، بينما حل منتخب ألمانيا وصيفاً في مجموعة الموت، بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب البرتغال صاحب المركز الثالث.

كلوب يستبعد خروج ألمانيا من ثمن النهائي

وأكد المدرب أنه سيكون من الجنون خروج منتخب ألمانيا من بطولة يورو 2020 من ثمن النهائي.

وتابع مدرب ليفربول أن استبعاد ألمانيا في الوقت الحالي سيكون أمراً جنوناً، خاصة أن المنتخب قدم مباراة كبيرة امام منتخب فرنسا، وسيطرنا على مباراة البرتغال كما لم يفعل أي بطل في السنوات السابقة.

وأضاف كلوب: "صحيح أننا عانينا ضد المجر، لكن لا شيء آخر حدث، أحياناً يحتاج الفريق إلى مثل هذه المباريات".

يُذكر أن منتخب ألمانيا هو الأكثر حصولاً على لقب بطولة اليورو برصيد 3 ألقاب، بالتساوي مع إسبانيا.