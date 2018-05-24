كلوب يعلن قائمة ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا

فريق ليفربول

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول القائمة المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت القادم في كييف.

وشهدت القائمة التي ضمت 24 لاعباً وجود إيمري تشان رغم الإصابة، فيما تم استبعاد أليكس أوكسلايد تشايمبرلين، وجول ماتيب، وضم ثنائي من فريق الشباب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: لوريس كاريوس - سيمون مينيوليه - داني وارد.

خط الدفاع: ناثانييل كلاين - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - راغنان كلافان - ألبرتو مورينو - أليكساندر أرنولد - أندي روبرتسون - ناثانييل فيليبس.

خط الوسط: جورجينيو فاينالدوم - جايمس ميلنر - جوردان هندرسون - آدم لالانا - إيمري تشان - رافاييل كاماتشو.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - داني إنغز - روبرتو فيرمينو - بين وودبرن - دومينيك سولانكي.