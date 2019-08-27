كلوب يفكر في أخذ قسط من الراحة

كشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أنه يفكر في الحصول على فترة راحة من التدريب عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفربول عام 2022.

قال كلوب في تصريح صحفي “يجب افتراض ذلك”.

وكان كلوب (52 عاماً) قد تولى تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 بعقد مدته ثلاثة أعوام، وجرى تمديده في وقت لاحق ليستمر حتى 30 يونيو 2022.

وقال الألماني: “لدي الطاقة الكافية لما أعمل فيه الآن… ولكن مشكلة واحدة تواجهني: وهي أني لا أستطيع تقديم القليل. فأنا إما أن أقدم كل شيء أو لا أقدم شيئاً”.

وأضاف “وإذا رأيت أني لم أعد أستطيع فعل ذلك، سأتوقف لمدة عام. وبعد ذلك العام يجب اتخاذ القرار”.

وعن توقعاته للموسم الجديد، قال كلوب أنه لا يفكر بشأن ما سيحدث نهاية الموسم: “النجاح بالنسبة لي هو تحقيق أقصى إنجاز ممكن خلال الموسم. ولكن ما هو هذا الإنجاز، لا أعرف الآن. ولا يمكنني تجاهل كفاءة الفرق الأخرى”.