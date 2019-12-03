كلوب يفكر في إراحة صلاح لمونديال الأندية

يفكر يورغن كلوب مدرب ليفربول، في إجراء بعض التعديلات في التشكيلة الأساسية خلال مواجهة إيفرتون، المقرر إقامتها الأربعاء، على ملعب آنفيلد.

ويسعى مدرب الريدز لإراحة محمد صلاح خلال ديربي المدينة، حتى لا تتفاقم إصابة الكاحل التي يعاني منها، إضافة إلى تفادي الإرهاق قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وبدأ الطاقم الفني لبطل أوروبا في إجراء بعض التغييرات نظراً لازدحام جدول المباريات خلال الفترة القادمة.

على جانب متصل، من المنتظر أن يبدأ الثلاثي ديفوك أوريغي وروبرتو فيرمينو وساديو ماني أمام إيفرتون، مع بقاء صلاح على دكة البدلاء تحسباً لمشاركته بحال تأزم الأمور في الشوط الثاني.