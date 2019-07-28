كلوب يلمح لعدم تعاقد ليفربول مع لاعبين جدد

ألمح يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لإمكانية أن لا يقوم النادي بإبرام أي تعاقدات جديدة هذا الصيف.

ولم يضم بطل أوروبا حتى الآن أي لاعب جديد رغم أن الصيف الماضي شهد تعاقده مع لاعبين بمبالغ تقارب 200 مليون يورو.

وقال كلوب لصحيفة "تيليغراف" البريطانية: "هذا الموسم لن يكون نهاية ليفربول، سيكون هناك سوق انتقالات جديدة العام القادم، الفريق جيد واستثمرنا فيه كثيراً ويجب العمل بالمتاح.

"لا يمكن أن أعلق على بقية الفرق، لا أعرف كيف ينفقون كل هذه الأموال، علينا تسديد الفواتير، الجميع عليه فعل الأمر ذاته، لسنا في عالم خيالي تفعل فيه ما تريد.

"هناك فقط أربعة فرق يمكنها الشراء دائماً، ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، ويضمون كل من يحتاجونه، هذا ليس نقداً أو غيرة.

"الصفقات الجديدة لن تضمن لك الانتصار في الجليد على ليستر سيتي مثلاً، لا يوجد ضمانات، أحتاج فريقاً يكون جاهزاً فقط".

ويواجه ليفربول الأحد نظيره نابولي ودياً في إيدينبره ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.