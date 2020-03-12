كلوب ينتقد أسلوب أتلتيكو مدريد الدفاعي

انتقد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أسلوب أتلتيكو مدريد الدفاعي بعد المباراة التي أقيمت بين الطرفين ليلة امس وانتهت بفوز الفريق الإسباني بثلاثة اهداف لاثنين صعد على أثرها الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني: "لا أعلم السبب الحقيقي وراء أسلوب أتلتيكو مدريد فهم يفضلون الدفاع دائماً، بأكثر من 9 لاعبين في منطقة الجزاء والاعتماد على الهجمات المرتدة"، مؤكداً أن هذا الأسلوب ينهك الفرق الكبيرة في ظل المستوى المميز الذي قدمه ليفربول أمام غريمه المدريدي.

وأوضح: "قدم لاعبو ليفربول كل شيء فى كرة القدم وأهدروا العديد من الفرص، وكان (يان أوبلاك) حارس مرمى أتلتيكو مدريد لهم بالمرصاد وأنقذ مرماه من أهداف محققة بجانب العارضة"، مشدداً على سوء الحظ الذي لازم الريدز في المباراة ليخرج حامل اللقب من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن أتلتيكو مدريد بلغ ربع النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 4-2 بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى بهدفٍ نظيف.