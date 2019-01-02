كلوب يُهدد غوارديولا برقم سلبي في تاريخه

كلوب وغوارديولا

يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً غداً الخميس على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر رجال المدرب يورجن كلوب جدول ترتيب البطولة بفارق 7 نقاط عن سيتي، لذلك تمثل المباراة أهمية كبرى للفريقين ضمن صراعهما على الفوز باللقب خاصة لفريق المدرب بيب غوارديولا الذي قد تعني خسارته اللقاء رفعه الراية البيضاء.

وتعرض سيتي لخسارتين متتاليتين أمام كريستال بالاس خارج ملعبه وليستر سيتي في ملعب الاتحاد، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على ساوثهامبتون في ملعب سانت ميريز.

ويدخل "بيب" لقاء الخميس واضعاً نصب عينيه الفوز بالنقاط الكاملة لمواصلة منافسة الريدز على اللقب، وتفادي خسارته الثانية على ملعبه على التوالي وهو شيء لم يحدث في تاريخه أبداً.

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وخاض المدرب الإسباني 405 مباراة رسمية مع برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في جميع البطولات حتى الآن، ولم يخسر سوى 63 مباراة بواقع 21 مباراة مع كل فريق.

وخسر غوارديولا مباراتين متتاليتين على ملعبه مع مانشستر سيتي، لكن ضمن بطولتين مختلفتين، إذ كان قد خسر أمام مانشستر يونايتد في الدوري 3-2 على ملعب الاتحاد في السابع من أبريل ثم خسر بعد 3 أيام إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول 2-1 على ملعبه، لكنه لم يسقط أبداً مرتين متتاليتين على ملعبه ضمن نفس البطولة.

فهل سيلحق كلوب الخسارة الثانية على التوالي بغوارديولا على ملعبه ووسط جماهيره ليبصم بذلك على رقم سلبي في مسيرة المدرب المتوج بالعديد من الألقاب أبرزها السداسية التاريخية مع برشلونة عام 2009.