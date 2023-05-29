كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2023

نستعرض معكم من خلال هذه المقالة كل التفاصيل التي تتعلق ببطولة كأس العالم للأندية 2023 ومن هي الدولة المستضيفة لهذا الحدث الرياضي البارز، بالإضافة إلى الفرق المشاركة في البطولة.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة البطولة الأبرز للأندية على مستوى العالم، والتي يشارك خلال أفضل الفرق في كافة القارات، وآخر من فاز بلقب هذه البطولة في نسخة 2022 كان الملكي ريال مدريد بعد الفوز على الهلال السعودي في النهائي بنتيجة 5-3.

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ومن المقرر بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 على أراضي المملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية نستعرض بقية التفاصيل الخاصة بهذه البطولة المرتقبة.

متى موعد كأس العالم للأندية 2023؟

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، حيث من المقرر أن تقام البطولة نهاية العام الجاري وبالتحديد في الفترة ما بين 12 وحتى 22 ديسمبر 2023.

ما هو نظام كأس العالم للأندية 2023؟

أول المشاركين في مونديال الأندية هم أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المضيف، وفي هذه النسخة سيكون نادي الاتحاد السعودي الذي توج هذا الموسم بطلًا لدوري روشن السعودي 2023.

ويأتي الاهتمام بهذه البطولة من قبل الأندية حول العالم في المقام الأول بسبب القيمة المادية الكبيرة للبطولة وخاصة بالنسبة لكل من قارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا، ولكن في أوروبا مثلًا لا تلقى اهتمامًا واسعًا بسبب وجود بطولة دوري أبطال أوروبا التي تعد الأهم في القارة الأوروبية.

من هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟

نستعرض لكم فيما يلي الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية حتى الآن وهي:

الاتحاد السعودي – بطل دوري روشن السعودي 2022-2023

أوراوا ريدز الياباني – بطل دوري أبطال آسييا 2022

أوكلاند سيتي – بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2023

ولا تزال القائمة ناقصة في انتظار معرفة كل من:

بطل دوري أبطال أوروبا 2023

بطل كوبا ليبرتادوريس 2023

بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2023

وصيف دوري أبطال أفريقيا 2023

من هي أكثر الفرق فوزًا بكأس العالم للأندية؟

يأتي نادي ريال مدريد في المركز الأول بعدد مرات الفوز بكأس العالم للأندية، حيث أنه توج بهذه البطولة 5 مرات، وفيما يلي سنتعرف على أكثر الفرق فوزًا بمونديال الأندية بالترتيب.