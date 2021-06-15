كوبا أمريكا: الأرجنتين تتعادل مع تشيلي

تعادل منتخب الأرجنتين مع نظيره التشيلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي ليلة الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا.

وسجل الأسطورة ليونيل ميسي هدف الأرجنتين في الدقيقة 33 من ركلة حرة رائعة، قبل أن يدرك إدواردو فارغاس التعادل لتشيلي في الدقيقة 57 بعد ركلة جزاء سددها آرتورو وتصدى لها حارس الأرجنتين لترتد أمام فارغاس الذي أودعها الشباك برأسه.

وحصد كلا المنتخبين نقطة من التعادل، في المجموعة التي تضم أيضاً كلا من منتخبات بوليفيا وباراغواي وأوروغواي، فيما تضم المجموعة الأخرى منتخبات البرازيل وكولومبيا وبيرو وإكوادور وفنزويلا.

وانطلقت بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بمشاركة 10 منتخبات، تم تقسيمها إلى مجموعتين ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى ربع النهائي، ويودع المنتخبان صاحبا المركز الخامس المسابقة.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب باراغواي على نظيره البوليفي بثلاثة أهداف لهدف ليرفع الفائز رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة.