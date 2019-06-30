كوبا أميركا: البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي ناري

ضربت البرازيل والأرجنتين موعداً مرتقباً في نصف نهائي كوبا أميركا التي تستضيفها الأولى على أرضها حتى السابع من الشهر المقبل، بينما تخطت بطلة الموسمين الماضيين تشيلي عقبة كولومبيا بركلات الترجيح.

وأتى الموعد الناري بين الغريمين الأميركيين الجنوبيين في نصف النهائي بعد فوز الأرجنتين على فنزويلا 2-0 الجمعة على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في ربع النهائي، بهدفي لاوتارو مارتينيز (10) وجيوفاني لو سيلسو (73).

وكانت البرازيل أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزها على بارغواي 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلباً في الوقت الأصلي الخميس في بورتو آليغري.

وتقام مباراة الغريمين بعد غد الثلاثاء في بيلو هوريزونتي، على أن تقام المباراة الثانية في اليوم التالي بين تشيلي وبيرو مفاجأة البطولة.

بدورها، انتظرت تشيلي المتوجة باللقب عامي 2015 و2016 حتى ركلات الترجيح للفوز 5-4 بفضل المهاجم أليكسيس سانشيز، لعبور عقبة كولومبيا بعد التعادل سلباً في الوقت الأصلي في مباراة شهدت إلغاء هدفين لحامل اللقب.

وكانت تشيلي قريبة من حسم المباراة في الوقت الأصلي، بعد أفضلية أتاحت لها تسجيل هدفين على مدى الشوطين، لكن الهدف الذي سجله تشارلز آرانغويز في الشوط الأول ألغي بداعي تسلل زميله سانشيز لدى بداية الهجمة، بينما ألغي هدف آخر سجله لاعب برشلونة آرتورو فيدال في الشوط الثاني لوجود لمسة يد على غييرمو ماريبان الذي مرر له الكرة.

وتبادل لاعبو المنتخبين تسجيل ركلات الترجيح الأربع الأولى، قبل أن يضيع ويليام تيسيو الركلة الخامسة لكولومبيا، مانحاً الفرصة لسانشيز وتشيلي لتسجيل الركلة الخامسة وبلوغ نصف النهائي، ليواصل نجم مانشستر يونايتد التعويض على المستوى القاري، عن الموسم المخيب الذي قدمه مع ناديه الإنجليزي في 2018-2019.

أما بيرو، فحققت المفاجأة بإقصاء أوروغواي بركلات الترجيح أيضاً 5-4 بعد التعادل دون أهداف في الزمن الأصلي للمواجهة، وهي أبرز مفاجآت هذا الدور، نظراً لترشيح الكثيرين لإيدينسون كافاني وزملائه ببلوغ المربع الذهبي.

إلا أن ركلة ترجيح لويس سواريز الضائعة منحت البيروفيين بطاقة التأهل الثمينة لنصف النهائي.