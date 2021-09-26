كوتينيو مطلوب من قبل آرسنال وتوتنهام

سيتنافس الجاران اللندنيان آرسنال وتوتنهام هوتسبير للظفر بخدمات الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل.

وقالت "إل ناسيونال" أن البارسا مستعد لإعارة اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً بداية العام القادم نظراً لعدم اقتناع الإدارة به.

وسيستمر النادي الكتالوني في دفع نصف أجر اللاعب بحال إعارته إلى أحد الأندية الإنجليزية، علماً بأنه خاض تجربة ناجحة في السابق مع ليفربول ما بين عامي 2013 و 2018.

وعانى البرازيلي من كثرة الإصابات وانخفاض المستوى منذ انتقاله إلى برشلونة في يناير من عام 2018 مقابل 105 ملايين جنيه استرليني.

وجرت إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونيخ موسم 2019-2020 ليفوز معه بلقب دوري أبطال أوروبا.