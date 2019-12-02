كوتينيو يرغب في البقاء مع بايرن ميونيخ

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فيليبي كوتينيو كشف عن أمله في البقاء مع بايرن ميونيخ بعد انتهاء فترة إعارته الحالية.

وانتقل الدولي البرازيلي من برشلونة إلى البافاري على سبيل الإعارة الصيف الماضي، وقد عبر اللاعب عن رغبته في استمراره مع الفريق الألماني لمدة أطول.

وصرح كوتينيو: "إذا كان من الممكن فأنا أود أن أبقى هنا".

يذكر أن نجم ليفربول وإنتر السابق عانى رفقة البارسا وفشل في فرض نفسه ضمن تشكيلة المدرب إيرنيستو فالفيردي لتتم إعارته لبايرن ميونيخ الذي يقوده حالياً المدرب هانز ديتير فليك بشكل مؤقت.