كوتينيو يلمح لرحيله عن برشلونة

لمّح لاعب وسط برشلونة فيليبي كوتينيو إلى احتمالية رحيله قريباً، مبدياً رغبته في اللعب إلى جانب نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان.

وتحدث البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً في تصريحات نقلها موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي قائلاً: "من دواعي سروري اللعب إلى جانبه، لعبنا لوقت طويل مع فرق الشباب في البرازيل، والآن أصبح (نيمار) لاعباً خاصاً".

وكان كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة مطلع العام الماضي، مقابل صفقة بلغت قيمتها 184 مليون دولار قادماً من ليفربول، وذلك بعد 6 أشهر فقط من مغادرة نيمار للنادي الإسباني.

ومما يعزز فرضية انتقال كوتينيو إلى باريس سان جيرمان، الأداء المحبط الذي قدمه مع برشلونة خلال الموسم الحالي.

وكان لاعب الوسط البرازيلي محل تقارير عدة، أشارت إلى أنه قد يغادر النادي بسبب أدائه الباهت هذا الموسم.

وعلى الرغم من البداية الرائعة لكوتينيو مع البارسا، إلا أنه لم يكمل سوى 9 مباريات، وظل كثيراً من الوقت على دكة البدلاء.