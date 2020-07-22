كورتوا يحقق رقماً قياسياً في الليغا وينهي هيمنة أوبلاك

حقق حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، تصدى البلجيكي لـ 79.2% من التسديدات التي صُوبت على مرماه خلال موسم 2019-2020 بواقع (76 من أصل 96 تسديدة)، وهي أعلى نسبة لأي حارس مرمى في المسابقة ممن خاضوا 10 مباريات على الأقل.

وخرج كورتوا بشباك نظيفة في 5 مباريات متتالية، وفي المجموع حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة.

واستقبلت شباك الحارس البلجيكي 20 هدفاً في 34 مباراة، مما يعني أنه استقبل 0.59 هدفاً في المباراة الواحدة.

وتوج كورتوا بجائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في الليغا هذا الموسم، لينهي هيمنة يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، الذي سيطر على الجائزة في آخر 4 مواسم.