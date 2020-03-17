كورونا تربك روزنامة الرياضة العالمية

انعكست الفوضى التي يسببها تفشي فايروس كورونا المستجد حول العالم على الأحداث الرياضية في العالم، وبات يطال منافسات مختلفة في دول حول العالم، من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وتنوعت الأحداث الرياضية التي ألغيت أو تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة.

وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبلين ستبقى في موعدها المقرر، على رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم وقال “سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين واللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء”.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه لم يتم التطرق إلى “إلغاء أو تأجيل” دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. لكن باخ شدد على أن اللجنة الأولمبية ستتبع توصية منظمة الصحة العالمية بشأن إلغاء أو تأجيل دورة طوكيو. من جهتهم، أكد مسؤولون يابانيون عدم وجود خطط لديهم لتغيير موعد الأولمبياد أو إقامته دون جماهير.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحثه إرجاء منافسات مسابقتي الأندية ”دوري الأبطال ويوروبا ليغ”، والذي سيعقد خلاله اجتماع لبحث مصير المسابقتين ويورو 2020.

وعُلق نشاط الدوري المحلي في إيطاليا بقرار من الحكومة، ضمن إجراءات واسعة شملت وقف كل النشاطات الرياضية. وعلقت منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بدرجتيه الأولى والثانية “حتى إشعار آخر”.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني تعليق المرحلة السادسة والعشرين في البوندسليغا ومنافسات الدرجة الثانية.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني تعليق المنافسات لمرحلتين على الأقل، بعد وضع لاعبي ريال مدريد في الحجر الصحي إثر اكتشاف إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي الملكي بفيروس كورونا.

وقررت رابطة الدوري الياباني إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، في حين تم تأجيل الدوري الصيني، بالإضافة إلى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الأنواع وعلى جميع الأصعدة.

وتم إرجاء دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا.

وأرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023. كما أعلن فيفا تأجيل الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

بدوره أرجأ الاتحاد الآسيوي مباريات دوري الأبطال إلى مواعيد لاحقة، إضافة إلى لقاءات في مسابقته الثانية كأس الاتحاد. وأعلن الاتحاد الأميركي الجنوبي (كونميبول) تأجيل الجولة المقبلة من مسابقة كوبا ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة دوري الأبطال الأوروبي.

وأعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي أيه) تعليقاً “حتى إشعار آخر” للمباريات.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” تعليق النشاطات.

واتخذت رابطة دوري كرة السلة الأوروبي (يورو ليغ) قراراً بتعليق المنافسات القارية حتى إشعار آخر.

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إقامة المباريات دون جمهور حتى إشعار آخر. كما ألغيت في قطر دورة دولية ودية في كرة القدم كان من المقرر أن تشارك فيها البرتغال وبلجيكا وكرواتيا وسويسرا.

وقررت اللجنة الأولمبية إلغاء بطولات مبرمجة في الأسابيع المقبلة في رياضات كرة المضرب والرجبي وغيرها، وإرجاء أخرى منها كأس العالم الـ13 للجمباز الفني، ووقف نشاطات الفئات العمرية.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط الرياضي في مختلف الألعاب والبطولات والمسابقات.

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم السبت تأجيل مباريات نصف نهائي بطولة الأندية العربية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية سلسلة إجراءات تشمل تعليق كامل النشاطات الرياضية.

بدورها منعت الجزائر كل التجمعات بما يشمل الرياضية منها.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن المباريات المحلية والقارية ستقام من دون جمهور. فيما دعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية إلى تعليق كافة الأنشطة.

ومددت اللجنة الأولمبية الكويتية تعليق النشاطات. أعلن الاتحاد الرياضي العام في سوريا إيقاف كل النشاطات.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن مباريات الدوري سترجأ.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية تعليق كامل النشاط الرياضي.

وأعلن الاتحاد الإماراتي تعليق الدوري والنشاط المتعلق باللعبة لمدة أربعة أسابيع.

من جهتها أعلنت رابطة محترفي كرة المضرب إلغاء كل الدورات.

وتأجل انطلاق موسم بطولة العالم لفورميولا 1. وأعلن عن إرجاء منافسات طواف “جيرو” الدولي الإيطالي إلى موعد غير محدد.

وتم إلغاء المرحلتين الأخيرتين من طواف الإمارات. وألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج. كما تم تأخير ماراثون باريس، فيما تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاو في ماراثون طوكيو.