كورونا يبعد نوير وغوريتسكا عن منتخب ألمانيا

سيبتعد النجمان مانويل نوير وليون غوريتسكا عن منتخب ألمانيا في مباراتيه الدوليتين المقبلتين ضد منتخبي المجر وانجلترا، وذلك بعد الإعلان عن إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأربعاء.

ويخوض المانشافت هاتين المباراتين الحاسمتين ضمن مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية يومي 23 و26 من الشهر الجاري.

وعمل المدير الفني هانزي فليك على استدعاء أوليفر باومان حامي عرين هوفنهايم لتعويض القائد نوير، فيما سيتم الكشف عن هوية اللاعب الذي سيتم الاعتماد عليه لتعويض غوريتسكا قريباً.

ألمانيا تستعد لمواجهة المجر وإنجلترا

ويحتل المنتخب الألماني حالياً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط والتي تضم أيضاً منتخبات المجر صاحب الصدارة، وإيطاليا الثالث وإنجلترا رابع الترتيب.