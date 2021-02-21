كورونا يضرب صفوف مانشستر يونايتد

كشفت تقارير بريطانية اليوم أن مانشستر يونايتد عانى في الساعات الماضية من ظهور ثلاث إصابات بفيروس كورونا ضمن صفوفه.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "دايلي ميرور" البريطانية والتي أكدت أن ثلاثة من الأشخاص المتواجدين في معسكر يونايتد الخاص بلقاء مساء اليوم ظهرت نتيجة تحليلهم إيجابية.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الثلاثة من الطاقم التدريبي، ولن تؤثر إصابتهم بأي شكل من الأشكال على المباراة التي تقام اليوم ضد نيوكاسل يونايتد.

ولم يسافر هذا الثلاثي رفقة الشياطين الحمر في رحلتهم لتورينو من أجل مواجهة ريال سوسييداد الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة أن مركز تدريبات النادي تم إغلاقه من أجل التعقيم والتطهير بالرغم من تأكيد المتحدث الرسمي على عدم حدوث ذلك.

وخقق مانشستر يونايتد فوزاً عريضاً على ريال سوسييداد الخميس الماضي بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الأوروبي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يدخل لقاء اليوم لمواجهة نيوكاسل وهو في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.