كوريا تهزم البرتغال وتتأهل معها إلى دور الـ 16 من كأس العالم

قلب منتخب كوريا الجنوبية تأخره أمام نظيره منتخب البرتغال إلى فوزٍ بهدفين لهدف اليوم الجمعة في المباراة المثيرة التي جمعتهما على أرضية ستاد المدينة التعليمية في ختام منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

جاء هدفا الفائز عبر كيم يونغ غون وهوانغ هي تشان في الدقيقتين 27 و 90+1.

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع ريكاردو هورتا في الدقيقة الخامسة من اللقاء.

وأدت هذه النتيجة إلى تأهل المنتخب الآسيوي في المركز الثاني عن المجموعة الثامنة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط ليتفوق بفارق الأهداف المسجلة (له 4 وعليه 4)، على منتخب أوروغواي (له 2 وعليه 2) الذي فاز بدوره على منتخب غانا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الوقت نفسه.

جاء الهدفان في الشوط الأول عبر لاعب خط الوسط جيورجيان دي اراسكايتا في الدقيقتين 26 و 32.

البرتغال وكوريا الجنوبية إلى الدور الثاني

أصبح ترتيب المجموعة الثامنة بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة على النحو التالي:

1- البرتغال 6 نقاط.

2- كوريا الجنوبية 4 نقاط.

3- أوروغواي 4 نقاط.

4- غانا 3 نقاط.