كوستاريكا تتفوق على نيوزيلندا وتتأهل لكأس العالم 2022

تغلب منتخب كوستاريكا على نظيره النيوزيلندي اليوم الثلاثاء بهدفٍ دون رد في لقاء ملحق الكونكاكاف - أوقيانوسيا ليتأهل إلى كأس العالم قطر 2022 الذي سيقام في نوفمبر المقبل.

وأقيمت المباراة على ملعب أحمد بن علي المونديالي في الريان بقطر وحسمها جويل كامبل منذ الدقيقة الثالثة بهدفٍ حمل توقيعه.

وأكمل النيوزيلنديون المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 67 جراء طرد كوستا باربارويزيس.

وسيشارك منتخب كوستاريكا في المونديال القطري ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ألمانيا واليابان وإسبانيا.