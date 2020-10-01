كوشتا يحرم يوفنتوس من التعاقد مع كييزا

كشفت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية عن رفض دوغلاس كوشتا جناح يوفنتوس لعرض ولفرهامبتون، ليضع فريق السيدة العجوز في موقف محرج.

وأشارت التقارير الإنجليزية والإيطالية في الفترة الأخيرة إلى اقتراب ولفرهامبتون من التعاقد مع كوشتا، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

لكن يبدو أن خطة يوفنتوس للتخلص من لاعبه البرازيلي ستفشل، بعد رفض الجناح الرحيل عن البيانكونيري.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يرغب في التخلص من كوشتا من أجل الحصول على الأموال اللازمة للتعاقد مع فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا.

وأكملت الصحيفة أن يوفنتوس قد اتفق على جميع التفاصيل المادية بشأن التعاقد مع كييزا، لكن البرازيلي دمر مخططات يوفي برفضه الانتقال لولفرهامبتون، ليبقى الوضع على ما هو عليه، حيث سيسعى النادي الإيطالي للبحث عن عرضٍ آخر للاعبه.

يذكر أن عقد كوشتا سينتهي مع يوفنتوس صيف عام 2022.