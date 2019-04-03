كوفاتشيتش يفضل البقاء في تشيلسي على العودة لريال مدريد

ماتيو كوفاتشيتش

حسم ماتيو كوفاتشيتش، لاعب وسط ريال مدريد المعار لتشيلسي، قراره بشأن العودة إلى إسبانيا بعد رجوع زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

ويقضي كوفاتشيتش فترة إعارة في صفوف تشيلسي دون خيار أحقية الشراء نهاية الموسم.

وقال موقع "Goal" أن الدولي الكرواتي يرغب في الاستمرار تحت قيادة ماوريتسيو ساري ولا يود العودة إلى ريال مدريد خاصة بعد تولي زيدان قيادة الملكي.

ويعلم نجم الوسط أن مصيره سيكون دكة البدلاء في البلانكوس لذلك يفضل الحصول على دقائق لعب أكثر مع البلوز.

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وقد يضطر كوفاتشيتش إلى العودة إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو وذلك بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تشيلسي وحرمانه من إبرام التعاقدات، كما لا يوجد بند أحقية الشراء.

وقدم النادي اللندني طلباً بتأجيل الإيقاف ومنح الفريق فرصة استقطاب صفقات جديدة الصيف القادم وسيتم النظر في القرار يوم 11 من الشهر الجاري.

يذكر أنّ تشيلسي رفض التخلي عن فيكتور موزيس لفينيرباهتشة مقابل 5 ملايين يورو.