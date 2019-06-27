كوفاتش يؤكد حاجة بايرن ميونيخ إلى 4 تعاقدات

أكد مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش أن فريقه بحاجة الى التعاقد مع أربعة لاعبين جدد استعداداً للموسم القادم، بعد رحيل أكثر من لاعب مؤثر نهاية الموسم المنصرم.

ويقوم الكرواتي بإعادة بناء بطل ألمانيا لا سيما بعد رحيل أربعة لاعبين ذوي خبرة، وعلى رأسهم آريين روبن وفرانك ريبيري ورافينيا وماتس هوميلز، مما قلص عدد لاعبي الفريق حالياً الى 17 فقط.

وقال كوفاتش في حديث مع مجلة "كيكر" الالمانية: "لا يمكن أن نقوم بعمل جيد رفقة 17 لاعباً فقط. نحتاج الى 19 على الاقل".

ويواجه كوفاتش إمكانية التخلي عن قلب الدفاع الدولي السابق جيروم بواتنغ بعد أن نصحه رئيس النادي أولي هونيس بإيجاد نادٍ جديد له، إضافة إلى إمكانية التخلي عن خدمات لاعب الوسط ريناتو سانشيس.

وكان كوفاتش واضحاً في توجيه رسالة الى مسؤوليه بقوله "نحن بحاجة إلى لاعبين".

وتعاقد بايرن مع المدافعين بينجامان بافار من شتوتغارت مقابل 35 مليون يورو في وقت سابق من العام الحالي، كما دفع 80 مليون يورو للحصول على خدمات مدافع أتلتيكو مدريد لوكاس فيرنانديز.

ولم تنجح محاولات الفريق البافاري في الحصول على خدمات لوروا ساني من مانشستر سيتي، وكالوم هادسون أودوي من تشيلسي حتى الآن.

في حين ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد مع مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي، لكن قيمة الصفقة الباهظة قد تدفع إدارة بطل البوندسليغا للتفكير في خيارات أخرى.