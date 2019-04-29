كوفاتش يفسر سبب استبعاد خاميس

شرح نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ وحسن صالحميديتش عضو مجلس الإدارة في النادي سبب استبعاد خاميس رودريغيز من التشكيل.

وتم استبعاد الدولي الكولومبي من التشكيل الأساسي لمواجهة بايرن ميونيخ الأخيرة أمام نورنبيرغ ضمن الدوري الألماني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليواجه كوفاتش سيلاً من الانتقادات بسبب تشكيله غير المفهوم.

وقال المدرب الكرواتي أن الحسابات التكتيكية للمواجهة إضافة إلى الإرهاق الذي عانى منه خاميس كانا السبب وراء ابتعاده.

وأكد صالحميديتش ما قاله كوفاتش حيال مسألة إرهاق خاميس مؤكداً عدم وجود مشكلة مع اللاعب.

يذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند.