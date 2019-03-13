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كولشرايبر ينهي مشوار جوكوفيتش في إنديان ويلز

كولشرايبر ينهي مشوار جوكوفيتش في إنديان ويلز
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نشر 13 اذار/مارس 2019 - 17:43 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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نوفاك جوكوفيتش
نوفاك جوكوفيتش

تلقى نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول على العالم صدمة بخروجه من منافسات بطولة إنديان ويلز حيث تغلب عليه الألماني فيليب كولشرايبر ضمن منافسات الدور الثالث.

وتلقى جوكوفيتش بذلك الهزيمة الثانية له هذا الموسم، حيث توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام الأربع الكبرى في الموسم.

وكانت الهزيمة الوحيدة السابقة للصربي الموسم الحالي، في نصف نهائي بطولة قطر المفتوحة، أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت.

في المقابل، صعد النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم إلى دور الستة عشر بفوزه على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان 6-3 و6-1.

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