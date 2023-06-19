كوليبالي في طريقه للانتقال إلى الهلال السعودي

اقترب النجم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي من الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي وفقاً لجيانلوكا دي مارزيو.

ويبدو النادي اللندني مستعداً للتخلص من اللاعب الذي ضمه صيف العام الماضي من نابولي مقابل 32.4 مليون جنيه استرليني، إذ أنه سيبيعه بحوالي 25 مليون جنيه.

ولم ينجح المدافع العملاق في ترك بصمته في ملعب ستامفورد بريدج رغم مشاركته في 32 مباراة مع البلوز الموسم الماضي في جميع المنافسات، علماً بأن عقده يمتد لثلاثة مواسم أخرى.

كوليبالي وميندي وزياش يقتربون من السعودية

يبدو أن السنغالي سيرافق مواطنه إدوارد ميندي والنجم المغربي حكيم زياش إلى الدوري السعودي، إذ ارتبط ميندي بالأهلي، وزياش بالنصر خلال الساعات الأخيرة.

ويستعد تشيلسي لإحداث ثورة في صفوفه بعد موسم مخيب فشل فيه في حسم التأهل لأي مسابقة أوروبية لأول مرة منذ عام 2016.