كوليبالي يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي

وافق النجم الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي.

ورغم تعاقد البلوز معه صيف العام المنصرم قادماً من نابولي، إلا أن اللاعب بات في طريقه للرحيل بعد قرابة عام فقط في ملعب ستامفورد بريدج.

ولم يمر المدافع العملاق بأفضل الفترات منذ وصوله لندن في موسم للنسيان بعد احتلال الفريق المركز الثاني عشر وغيابه بالتالي عن المنافسات الأوروبية.

ونشر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر" جاء فيها: "اقترب نادي الهلال من حسم صفقة كاليدو كوليبالي... هيا بنا.

"تم التوصل لاتفاق شفهي مع تشيلسي، كما تم الاتفاق على البنود الشخصية في عقدٍ يمتد لثلاثة مواسم، مما يعني أن كاليدو سيلحق بروبن نيفيش المنتقل حديثاً للهلال.

"يتم تفقد العقود على أن يتم التوقيع عليها فيما بعد."