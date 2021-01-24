كومان: برشلونة لا يملك دكة قوية

شدد رونالد كومان مدرب برشلونة على أنه يريد ضخ دماء جديدة قبل نهاية السوق الشتوي الحالي، مؤكداً في تصريحات نقلها موقع جول بنسخته الفرنسية.

وقال الهولندي: "يجب على الإدارة أن تسد العجز في الفريق بشراء لاعبين جدد، إذا كانت تريد تحسين الأداء وتطويره، والبارسا لا يملك دكة بدلاء قوية للمنافسة بقوة في سباق الليغا ودوري أبطال أوروبا.

"تلك هي وجهة نظري، ولكنني للأسف أعرف أن المشكلات المالية للنادي ستمنعه من ضم عناصر جديدة، نعم ينقصنا لاعبون، ولكن كل شيء يتوقف على الوضع الاقتصادي للنادي، وأنا لست صاحب قرار، ولكني ناقشت الأمر مع المسؤولين، من دون جدوى، لأن الأمر كما قلت يتوقف على الوضع الاقتصادي.

وإزاء هذا الموقف، أصبح كومان مطالباً بمواصلة الموسم حتى نهايته، من دون الحصول على دعم، ما جعله ينفجر غاضباً في ختام تصريحاته، ويقول: لن أتوقف عن قول ما أعتقده إذا ما شعرت بأن اللاعبين ليسوا على مستوى طموحات الفريق، لن أكذب وإنما سأقول الحقيقة، حقيقة ما أراه.

وأضاف: "إذا كنت لاعباً في برشلونة، فيجب عليك أن تكون ملتزماً وعلى قدر المسؤولية، أنا أنتقد اللاعبين باحترام، ولا أستهدف أحداً بصفة شخصية، وهدفي مساعدتهم، لكن إذا كنا لا نستطيع الفوز طوال 90 دقيقة على فريق كورنيا مع كامل احترامي له، فيجب أن أقول ما أراه من سلبيات، وإلا فلتبحثوا لكم عن مدرب آخر".