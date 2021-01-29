كومان غير مقتنع ببيانيتش

عندما وقع ميراليم بيانيتش مع برشلونة لم يتوقع أن يكون دوره غير مهم بهذا الشكل، فبعد مرور أكثر من منتصف الموسم كانت مساهمة النجم البوسني منخفضة للغاية.

اعتقد المتابعين أنه بعد تراجع مستوى سيرجيو بوسكيتس الموسم الماضي أن بيانيتش سيحجز مكاناً أساسياً له على حساب زميله الإسباني المخضرم في تشكيلة المدرب رونالد كومان.

لكن المدير الفني الهولندي لا يرى بيانيتش لاعباً أساسياً بعدما استقر على فرينكي دي يونغ وبيدري وبوسكيتس كثلاثي الوسط.

وانتظر البوسني مشاركته في مباراة الكأس أمام رايو فايكانو، لكن كومان قرر مواصلة الرهان على نفس المجموعة من اللاعبين.

وخاض بيانيتش ما مجموعه 1024 دقيقة فقط هذا الموسم من أصل 2610 دقيقة متاحة أي أقل من 40% من دقائق لعب البارسا هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه المستويات تسببت في غضب كومان بعد إضاعة البوسني لركلة الجزاء أمام كورنيا في بطولة الكأس.