كومان: لست قلقاً بشأن مستقبلي مع برشلونة

أكد المدير الفني الهولندي رونالد كومان أنه ليس قلقاً حيال مستقبله على رأس الجهاز الفني لفريق برشلونة قبل ساعات من مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني.

ويلتقي البارسا مع ضيفه الأندلسي على ملعب كامب ناو اليوم الاثنين لحساب المرحلة الخامسة، بعد أيام من سقوطه الكارثي على أرضه أمام بايرن ميونيخ بثلاثية دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب رداً على الشائعات التي تحدثت عن قرب إقالته: "أفكر فقط في اللقاء القادم وفي الفريق.

"ما تبقى ليس بيدي، أنا هادىء وواثق حيال فوزنا بالمباريات، نحتاج لاستعادة بعض اللاعبين المصابين، المهم هو الفوز.

"لست قلقاً حيال مستقبلي، النادي والرئيس (جوان لابورتا) سيتخذون القرارات."

يذكر أن برشلونة يحتل المركز العاشر في الدوري الإسباني قبل خوضه مواجهة المرحلة الخامسة التي سيعني الفوز فيها تخفيف الضغوطات على كومان.