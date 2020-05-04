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كومان مدرب منتخب هولندا يتعرض لأزمة قلبية

منشور 04 أيّار / مايو 2020 - 05:49
رونالد كومان
رونالد كومان

تعرض المدير الفني للمنتخب الهولندي، رونالد كومان، الأحد، لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة أمستردام.

وقالت صحيفة "دي تليغراف" أن حالة كومان البالغ من العمر 57 عاماً، أصبحت مستقرة بعد تدخل جراحي، وذلك نقلا عن بارتينا زوجة المدافع الدولي السابق لمنتخب "الطواحين".

وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين وقاده لنهائيات بطولة يورو 2020، التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوج المدافع الدولي السابق مع منتخب "الطواحين" بكأس أمم أوروبا 1988، ودافع عن ألوان آيندهوفن وبرشلونة، وعمل مدرباً لإيفرتون، قبل أن يتولى الإشراف على منتخب بلاده.

يذكر أن اسم كومان ارتبط في أكثر من مناسبة بتدريب برشلونة.

Via SyndiGate.info


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