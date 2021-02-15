كومان واثق من تخطي عقبة باريس سان جيرمان

تحدث رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال الهولندي: “يؤدي الفريق بشكل جيد، ونحن واثقون من قدرتنا على الفوز بالمباراة، مع العلم أننا سنواجه خصماً قوياً.

“باريس سان جيرمان لديه لاعبون مصابون، لكن المباراة متكافئة، يجب أن نكون جيدين في التمريرات، نحن في لحظة جيدة ولدينا سلسلة من الانتصارات في الليغا، وواثقون من أنفسنا”.

في المقابل رفع ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة قائلاً: “ينتظرنا فريق مميز، برشلونة يبقى برشلونة، سنحاول الفوز في إسبانيا.

“بالتأكيد يغيب عنا لاعبون مهمون، لكني أثق في فريقي، بالتأكيد كنت أفضل أن يكون جميع اللاعبين جاهزين، لكن لا مجال للأعذار سنذهب إلى هناك بعقلية الفوز”.

وعن فشل الباريسي في عبور دور الـ 16 دون نيمار، رد بوتشيتينو: “هذا صحيح، إنها عقبة نحاول التغلب عليها، لكن كرة القدم عامرة بالتحديات، سنحاول تغيير هذه الحقيقة، سنذهب إلى إسبانيا بعقلية الفوز”.

ويغيب نيمار عن الملاعب 4 أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة كان ضمن كأس فرنسا الأربعاء الماضي.

ويدير الحكم الهولندي بيورن كويبرس المباراة التي من المقرر أن تقام على ملعب كامب ناو بين الطرفين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وقوع الاختيار على الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش ليدير المباراة الأخرى التي ستقام يوم الثلاثاء بين لايبتزيغ وليفربول في بودابست.